Эксперт раскрыл секрет: что помогло принцессе Уэльской на пути излечения от рака

Королевский биограф Роберт Хардман в своей последней книге "Чарльз III: Новый король. Новый двор. Внутренняя история", рассказывает о том, что помогло принцессе Уэльской Кэтрин выздороветь.

По словам автора Кейт обрела веру и стала больше интересоваться всем, что с этим связано после того, как у нее диагностировали рак и она прошла курс химиотерапии.

Однако ее муж принц Уильям, по словам тех, кто хорошо его знает, "современный молодой человек". Он "смущается некоторых аспектов церемониала и религии", говорится в отрывке, опубликованном Daily Mail, цитирует его журнал People.

Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Если отец Уильяма, король Чарльз, и его покойная бабушка королева Елизавета II, известны своими стойкими христианскими убеждениями, то 42-летний принц Уэльский может нарушить традицию и не принять титул Верховного правителя Церкви Англии, когда он взойдет на престол.

Принц Уильям и принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

"В королевских кругах не секрет, что он не разделяет духовных чувств короля, не говоря уже о непоколебимой преданности покойной королевы англиканской церкви", — написал Хардман. "Его отец очень духовен и любит говорить о вере, а вот принц — нет. Он не ходит в церковь каждое воскресенье, как и большинство населения страны. Он может ходить туда на Рождество и Пасху, но это все", — рассказал Хардману, высокопоставленный представитель дворца.

Автор пишет, что принц Уильям с большим уважением относится к институтам, но инстинктивно не чувствует себя комфортно в религиозной среде.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, каким принц Уильям видит будущее монархии, когда станет королем.

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