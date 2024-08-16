Эксперт расшифровала: что прошептала Меган Маркл мужу Гарри на глазах у публики

Язык жестов и умение читать по губам, могут раскрыть некоторые секреты.

Один из таких специалистов проанализировал выход принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Колумбии, где пара находится с четырехдневным визитом.

Профессиональный чтец по губам Никола Хиклинг расшифровала прошептанную Меган фразу для принца Гарри в момент их визита в Боготу. Меган сказала "рука", на что принц ответил "вот держи" и дал ей свою руку, пишет Mirror. Это произошло, когда пара направлялась на встречу публике.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, во время визита герцогиня Сассекская уже продемонстрировала несколько аутфитов. На церемонии приветствия с вице-президентом Колумбии Франсией Маркес Меган появилась в темно-синем жилете с воротником и золотыми пуговицами от нью-йоркского бренда Veronica Beard и темно-синих брюках от этого же дизайнера, а обула туфли-лодочки Manolo Blahnik.

В Национальный центр искусств Делии Сапата герцогиня прибыла в платье Navajo Weaver на бретельках и с ромбовидным вырезом под грудью от колумбийского дизайнера Джоанны Ортис.

Меган и Гарри в Колумбии / Фото: Associated Press

А также носила рубашку от Victoria Beckham и широкие брюки La Ligne посетив форум "Ответственное цифровое будущее". Всюду ее сопровождал принц Гарри.

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