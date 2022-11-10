Эксперт рассказал, что сказал король Чарльз III после того, как в него кинули яйцами

Кроль Чарльз и королева-консорт Камилла вчера во время визита в Йоркшир попали в неприятную ситуацию. Неизвестный мужчина начал бросать в монархов яйцами.

Король Чарльз III держался стойко и не реагировал на происходящее. Король продолжал пожимать руки людям, которые пришли поприветствовать его и его супругу Камиллу.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Лишь ненадолго остановившись, Чарльз посмотрел на яйца, которые летели на землю, и продолжил пожимать руку даме в красной шляпе, говоря ей: "Рад познакомиться".

Джереми Фриман, который умеет читать по губам, рассказал Mirror о том, что, по его мнению, сказал король сразу после инцидента. Чарльз повернулся к даме в военной форме среди толпы, освистывающей метание яиц, и сказал: "Все в порядке, давайте продолжим".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Через несколько секунд можно увидеть, как монарх поворачивается к офицеру охраны и спрашивает: "Все в порядке?" И Джереми говорит, что офицер сказал ему: "О нем позаботились", - имея в виду нарушителя порядка.

Фото мужчины, которого полицейские повалили на землю, также облетело все таблоиды.

Нарушитель, который забросал короля Чарльза яйцами / Фото: Getty Images

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