Эксперты озвучили варианты: в платье каких цветов принцесса Кейт может появиться на коронации

Недавно во время одного из публичных выходов принцесса Уэльская Кейт немного рассказала о своем коронационном наряде.

Конечно, платье Кейт Миддлтон для завтрашней коронации короля Чарльза и королевы Камиллы, тщательно засекречено. Но эксперты сошлись во мнении, что принцесса Уэльская наденет наряд синего цвета. Синий – отличный выбор, чтобы "излучать силу".

Принцесса Уэльская и принц Луи / Фото: Getty Images

Когда Кейт и Уильям недавно посещали с визитом Бирмингем, ведущая This Morning спросила у принцессы, каким будет ее наряд, предположив, что в нем точно будет синий цвет. На что Кэтрин ответила: "В нем есть оттенок синего".

Букмекеры, так же, как и королевские эксперты сходятся во мнении, что Кейт Миддлтон скорее всего наденет на церемонию синий цвет, а не красный, который также демонстрирует "уверенность и силу", - пишет express.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Вторым наиболее вероятным цветом, который Кейт наденет на коронацию, будет зеленый. Третье место занимает красный или розовый цвета.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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