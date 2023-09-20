Эксперты рассказали, о чем шептались на трибунах Меган и Гарри во время Invictus Games

Меган и Гарри провели несколько увлекательных дней на "Играх непокоренных" в Дюссельдорфе.

Супурги Сассекские появлялись на соревнованиях почти каждый день, с радостью общались со спортсменами и болели на трибунах.

Экспертам по чтению по губам удалось собрать воедино оживленные разговоры между парой, когда они наслаждались играми.

Меган и Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

Болея за команды на волейбольном матче принц Гарри и герцогиня Меган оживленно беседовали. Пара аплодировала, фотографировалась с фанатами и нежно разговаривала друг с другом. Экспертам удалось расшифровать, что Меган задавала Гарри ряд вопросов, в том числе о том, каковы правила турнира и как команды переходят на следующий уровень, пишет express.

Герцогиня Сассекская часто наклонялась к уху Гарри, задавая вопросы о "командах", игравших на "Меркур Шпиль-Арене", а принц объяснял жене, как команды продвигаются по турниру.

Меган и Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

Во время одной такой беседы Меган сказала мужу: "Этот матч просто сумасшедший", прежде чем он ответил: "Да, я знаю".

Напомним, ранее мы показывали, как супруги Сассекские поддерживали Юлию "Тайру" Паевскую, которая завоевала медаль на Invictus Games.

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