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Эль Фэннинг в стильном платье-рубашке посетила Уимблдонский турнир
28-летняя актриса Эль Фэннинг вчера посетила Уимблдонский теннисный турнир.
Знаменитость появилась в десятый день Уимблдонского теннисного чемпионата в Лондоне в разноцветном платье-рубашке с рукавами три четверти и поясом, подчеркивающим талию. Образ свой актриса дополнила двухцветными туфлями-лодочками на каблуках, в руках держала черную кожаную сумку на короткой ручке и солнцезащитные очки, которые сняла с лица, когда ее фотографировали репортеры.
Эль распустила белокурые волосы, сделала совсем легкий дневной макияж и выглядела очаровательно.
Напомним, в этот же день на Уимблдоне появились также члены королевской семьи — королева Камилла с сестрой Аннабель Эллиот и Питер Филлипс с женой Харриет, а также его сестра Зара Тиндалл с мужем Майком Тиндаллом.