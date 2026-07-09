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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
32
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1 мин

Эль Фэннинг в стильном платье-рубашке посетила Уимблдонский турнир

28-летняя актриса Эль Фэннинг вчера посетила Уимблдонский теннисный турнир.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Эль Фэннинг

Эль Фэннинг / © Getty Images

Знаменитость появилась в десятый день Уимблдонского теннисного чемпионата в Лондоне в разноцветном платье-рубашке с рукавами три четверти и поясом, подчеркивающим талию. Образ свой актриса дополнила двухцветными туфлями-лодочками на каблуках, в руках держала черную кожаную сумку на короткой ручке и солнцезащитные очки, которые сняла с лица, когда ее фотографировали репортеры.

Эль распустила белокурые волосы, сделала совсем легкий дневной макияж и выглядела очаровательно.

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Напомним, в этот же день на Уимблдоне появились также члены королевской семьи — королева Камилла с сестрой Аннабель Эллиот и Питер Филлипс с женой Харриет, а также его сестра Зара Тиндалл с мужем Майком Тиндаллом.

Королева Камилла с сестрой Аннабель Эллиот / © Getty Images

Королева Камилла с сестрой Аннабель Эллиот / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
32
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