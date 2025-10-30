- Дата публикации
Ела dodger dog и веселилась: Меган Маркл показала забавное видео с поездки на матч
На днях Меган Маркл и принц Гарри неожиданно появились на бейсбольном матче в Лос-Анджелесе.
Сассекские приехали на стадион «Доджер» посмотреть игру между бейсбольными командами «Торонто Блю Джейс» и «Лос-Анджелес Доджерс».
В своем Instagram Меган Маркл по традиции поделилась закулисным видео с визита на спортивное мероприятие. Пара наслаждалась едой, которую подают на стадионе, а Меган рассмеялась, когда ее сняли на видео, когда она поедала фирменную «Dodger Dog».
Меган показала подписчикам, что им с Гарри провели экскурсию по закулисью стадиона, показав, как выглядит награда «Золотая перчатка».
Герцогиня Сассекская взяла за традицию публиковать видео с мероприятий, которые она посещает публично. Так ранее она делилась кадрами из поездки в Париж, Нью-Йорк и Вашингтон.