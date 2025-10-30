Ела dodger dog и веселилась: Меган Маркл показала забавное видео с поездки на матч

Меган Маркл / © Associated Press

Сассекские приехали на стадион «Доджер» посмотреть игру между бейсбольными командами «Торонто Блю Джейс» и «Лос-Анджелес Доджерс».

Меган и Гарри на стадионе «Доджер» в Лос-Анджелесе / © Associated Press

В своем Instagram Меган Маркл по традиции поделилась закулисным видео с визита на спортивное мероприятие. Пара наслаждалась едой, которую подают на стадионе, а Меган рассмеялась, когда ее сняли на видео, когда она поедала фирменную «Dodger Dog».

Меган Маркл, видео: instagram.com/meghan / © Instagram Меган Маркл

Меган показала подписчикам, что им с Гарри провели экскурсию по закулисью стадиона, показав, как выглядит награда «Золотая перчатка».

Меган ест Dodger Dog / © Instagram Меган Маркл

Герцогиня Сассекская взяла за традицию публиковать видео с мероприятий, которые она посещает публично. Так ранее она делилась кадрами из поездки в Париж, Нью-Йорк и Вашингтон.