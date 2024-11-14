Ела и фастфуд: названы два любимых блюда королевы Елизаветы II

Говорят покойная монарх была неравнодушна к фастфуду, а одно из ее любимых блюд заказывалось на вынос во время ее пребывания в Балморале в Шотландии.
Инсайдер из королевской семьи рассказал, что королева любила рыбу с жареным картофелем в одном конкретном ресторане, когда была в Балморале на летних каникулах. Стоимость такого блюда была около 10 фунтов стерлингов (12 долларов). А еще Елизавета II время от времени баловала себя кебабом, пишет express.co.uk.
Конечно, сам королева не ходила в ресторан за фастфудом, для нее это делали сотрудники дворца. Инсайдер рассказал изданию Fabulous:
"Она очень редко баловала себя рыбой с картошкой фри, когда была в Балморале. За ней отправлялся лакей".
А королевский корреспондент Джейн Сеймур рассказывала, что кебаб для Елизаветы II заказывали в закусочной Krazy Kebabs.
"Я думал, что еда предназначается для слуги. Но когда я подошел к входу, дворецкий взял ее и сказал, что это для королевы. Надеюсь, ей понравилось — мы славимся лучшими кебабами в Норфолке", - рассказал человек, который доставлял кебаб монарху.
Сын королевы, король Чарльз, к слову, любит пиццу, но не известно, ест ли он ее и, как часто. Ранее мы рассказывали о забавных привычках короля Чарльза III.
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