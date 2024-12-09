Элегантная дама: 84-летняя Нэнси Пелоси вышла с мужем в свет и продемонстрировала два образа

Мероприятия, которые она посетила, прошли в Центре Кеннеди.
Американский политик Нэнси Пелоси не перестает удивлять, ведь в свои 84 года продолжает вести активную не только политическую жизнь, но и светскую.
Вместе с мужем - Полом Пелоси - посетила на этой неделе два светских мероприятия в Вашингтоне, где продемонстрировала два вечерних платья.
Первый образ Пелоси - это длинное черное трикотажное платье с полупрозрачными рукавами и полупрозрачной вставкой на декольте. Этот наряд она носила в сочетании с гламурными туфлями и любимыми золотыми украшениями.
Второй лук политика-демократа - бежевое платье, которое она надела в сочетании с золотыми болеро и гламурными туфлями со стразами. Она сделала также яркий макияж и объемную прическу.
На концерте в Центре Кеннеди также традиционно появились первая леди Америки Джилл Байден и ее муж-президент Джо Байден. На госпоже Джилл в тот день было роскошное белое платье с пайетками.
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