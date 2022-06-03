Элегантная и в серьгах королевы: герцогиня Кембриджская выбрала для службы в церкви оригинальный образ

Элегантная и в серьгах королевы: герцогиня Кембриджская выбрала для службы в церкви оригинальный образ

Супруга принца Уильяма и будущая королева-консорт имеет прекрасный вкус на украшения.

В Великобритании продолжают праздновать платиновый юбилей королевы Елизаветы II правления на троне и по этому поводу сегодня, 3 июня, в соборе Святого Павла состоялась служба. Мероприятие посетили все члены британской королевской семьи и даже принц Гарри и его супруга Меган. Ради празднования пара прилетела в Лондон из США.

Но традиционно глаза публики были прикованы в герцогине Кембриджской, которая очаровала лимонным образом. Кейт выбрала плотное платье с длинными рукавами от одного из своих самых любимых брендов - Emilia Wickstead.

Герцогиня Кембриджская / Фото: Associated Press

Платье было довольно необычного кроя, напоминая модели 30-х годов. Дополнила она его шляпой с широкими полями и огромным цветком от главного британского модиста Филипа Трейси, перчатками, замшевыми туфлями-лодочками Gianvito Rossi.

Герцогиня Кембриджская / Фото: Associated Press

Но также стоит отметить и особое ювелирное изделие, выбранное Кейт - серьги-подвески с бахрейнским жемчугом королевы Елизаветы.

Герцогиня Кембриджская / Фото: Associated Press

В 1947 году принцесса Елизавета получила семь крупных жемчужин в качестве свадебного подарка от Хакима Бахрейна, когда вышла замуж за Филипа Маунтбэттена. Две из этих жемчужин вскоре были использованы для создания этих сережек, которые также состоят из бриллиантов разной формы.

Это серьги королева очень любила и часто надевала. Особенно запомнились они на Ее Величестве в турне по Канаде в 1951 году. Также в этих серьгах Елизавета позировала для одного из своих первых официальных портретов как королева. Серьги она тогда сочетала с диадемой Георга IV и ожерельем Низам из Хайдарабада.

Королева Елизавета II, 1952 год / Фото: Getty Images

На протяжении многих лет своего правления королева часто одалживала серьги с бахрейнским жемчугом членам семьи. Сначала их носила принцесса Уэльская, потом графиня Уэссекская, а теперь их часто носит герцогиня Кембриджская - именно их она надевала на похорон принца Филиппа в прошлом году.

Принцесса Уэльская Диана / Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская / Фото: Getty Images

Похоже, что Кейт, как и Елизавета, очень полюбила это особенное украшение.

Герцогиня Кембриджская / Фото: Associated Press

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