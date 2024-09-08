Элегантная Камилла и сдержанный Чарльз: королевская чета почтила память Елизаветы II

Британская королевская семья сегодня чтит память королевы Елизаветы II, которая умерла в этот день, 8 сентября 2022 года.

Сегодня днем король Чарльз и его супруга королева Камилла отправились на службу в церковь Крэти-Керк. Монарх надел лаконичный темный костюм, а королева была в зеленом клетчатом ансамбле, дополненном соответствующей шляпой с пером. В ее ушах были золотые серьги-висюльки, а на шее все та же золотая цепочка с подвеской от Kiki McDonough Apollo с голубым топазом из желтого золота и подвеской с инициалами ее внуков.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Эксперты говорят, что это были тяжелые два года правления для короля Чарльза. И он ужасно скучает по своей маме, поэтому для него важно отметить день ее ухода тихими размышлениями и молитвами в церкви.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

В соцсетях королевской семьи также поделились фотографией Ее покойного Величества королевы Елизаветы II и написали: "Вспоминаем королеву Елизавету II" под ее фотографией, на которой монрах запечатлена в нежно-розовом пальто, шляпе и с улыбкой на лице.

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