Элегантная Камилла и веселый Чарльз: монаршая чета готовила оладьи в Северной Ирландии

Король и королева начали второй день своего визита в Северную Ирландию.

Чарльз и Камилла побывали в пекарне Hunters Bakery, которой 200 лет. Внутри король и королева встретились с сотрудниками, некоторые из которых работают там уже 40 лет, а также им показали, как готовить шотландские оладьи Ulster Scots.

Королевская пара также разрезала торт в честь 200-летия бизнеса.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Затем они переместились в Центр искусств и культуры Роу-Вэлли, где посмотрели презентацию произведений искусства, включая изделия из стекла, фотографию, а также работы художника по иве и керамики.

Камилла в этот день снова блистала в изумрудном аутфите, надев короткий жакет, под которым была молочная блузку, а сверху платок, и юбку средней длины. В ушах у Камиллы были серьги-висюльки из жемчуга, а на жакете пришпилена брошь с бирюзой.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король надел темно-серый костюм, дополнил его клетчатой рубашкой и красным галстуком в принт, а также не забыл про платок в нагрудном кармане.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Getty Images

Монаршая чета начала свой трехдневный визит в регион в среду, посетив Белфаст, где они попробовали традиционный виски в баре The Friend at Hand.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также: