Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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Музей современного искусства, расположенный в здании бывшего гаража Citroën, откроется для посетителей в субботу, а король Филипп и королева Матильда посетили его накануне открытия.

Ее Величество одета в сдержанный и графичный черно-белый ансамбль: блузку кремового цвета от бельгийского Модного дома Natan с воротником-бантом и крупным абстрактным художественным принтом черного цвета и широкие прямые классические брюки черного цвета с завышенной талией.

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Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Сверху на Матильде длинное строгое черное шерстяное пальто, эффектно накинутое на плечи. Черные остроносые туфли-лодочки на каблуке и лаконичный черный клатч в руке завершают образ. Светлые волосы Матильда уложила в ее фирменную объемную прическу-каре, а в ушах у нее были крупные темные серьги-клипсы.

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Король Филипп выбрал для выхода шерстяное пальто темно-синего цвета с классическими прямоугольными лацканами и темный классический костюм в сочетании с белой рубашкой и галстуком с мелким геометрическим узором. Обут монарх был в классические туфли.

Напомним, ранее на этой неделе мы показывали образ королевы в нежно-розовом пальто и серых брюках, когда она посетила рабочую встречу.

Королева Матильда / © Getty Images

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