- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 180
- Время на прочтение
- 1 мин
Элегантная королева Матильда в монохромном образе с мужем королем Филиппом посетила музей
Королевская чета Бельгии совершила визит в музей Kanal-Centre Pompidou в Брюсселе.
Музей современного искусства, расположенный в здании бывшего гаража Citroën, откроется для посетителей в субботу, а король Филипп и королева Матильда посетили его накануне открытия.
Ее Величество одета в сдержанный и графичный черно-белый ансамбль: блузку кремового цвета от бельгийского Модного дома Natan с воротником-бантом и крупным абстрактным художественным принтом черного цвета и широкие прямые классические брюки черного цвета с завышенной талией.
Сверху на Матильде длинное строгое черное шерстяное пальто, эффектно накинутое на плечи. Черные остроносые туфли-лодочки на каблуке и лаконичный черный клатч в руке завершают образ. Светлые волосы Матильда уложила в ее фирменную объемную прическу-каре, а в ушах у нее были крупные темные серьги-клипсы.
Король Филипп выбрал для выхода шерстяное пальто темно-синего цвета с классическими прямоугольными лацканами и темный классический костюм в сочетании с белой рубашкой и галстуком с мелким геометрическим узором. Обут монарх был в классические туфли.
Напомним, ранее на этой неделе мы показывали образ королевы в нежно-розовом пальто и серых брюках, когда она посетила рабочую встречу.