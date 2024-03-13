Элегантная королева Мэри и король Фредерик X на торжественном ужине

Король Фредерик X и его жена королева Мэри вместе с королевой Маргрете II организовали ужин, на котором присутствовали представители Вооруженных сил, ВВС и Национального агентства по чрезвычайным ситуациям. Мероприятие прошло во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге.

"В свой день рождения, 11 марта 1953 года, Фредерик IX учредил почетный знак Вооруженных Сил и ВВС как параллель почетному знаку Военно-морского флота, который как первый почетный знак был учрежден уже в 1801 году Кристианом 7. Поэтому почетный ужин проводится в день учреждения 11 марта", - гласит в подписи к фотографиям, которые сделал фотограф Кельд Навнтофт и которыми семья поделилась в своем Instagram.

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Королева Мэри прибыла на ужин в черном жакете, топе под ним и юбке, ее волосы были собраны в красивую прическу, а в ушах были серьги. Маникюр у нее в этот раз был светлого оттенка, а макияж максимально натуральный. Король Фредерик X был одет в военную форму.

Напомним, фотографы запечатлели королеву Маргрете II по пути на это мероприятие. Ее Величество была в этот вечер в красивом синем вечернем платье и с яркой помадой на губах.

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