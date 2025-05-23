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Элегантная принцесса Кейт в Шотландии: дворец поделился новым видео из поездки Уэльских
Кейт и Уильям Уэльские поделились новым видео со вчерашнего мероприятия в Шотландии.
Принц и принцесса присутствовали вчера на церемонии наречения имени корабля HMS Glasgow, где Кэтрин произнесла речь и произвела фурор своим новым невероятным образом.
«На HMS Glasgow, все в порядке, попутный ветер и попутное море ⚓️», — написали Уэльские в подписи под роликом, опубликованным после мероприятия.
В видео можно услышать речь принцессы Кэтрин, а также посмотреть фрагменты с мероприятия. На нем несколько поклонников выкрикнуло Кейт, что она выглядит великолепно, добавив принцу Уильяму, что он тоже хорош, на что наследник престола сказал: «Вам не обязательно это говорить. Не волнуйтесь», - заставив толпу людей улыбаться.