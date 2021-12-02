Элегантная в синем костюме: герцогиня Люксембурга на светском мероприятии в Париже

Великая герцогиня Люксембурга Мария Тереза посетила светский прием во Дворце Броньяр в Париже.

65-летняя супруга великого герцога Анри приняла участие в церемонии вручения премии Prix de la Femme d'Influence de l'Annee, как это делает каждый год.

Мария Тереза прибыла на мероприятие в темно-синем костюме, состоящем из блузы и прямых брюк, а также короткого жакета. Аутфит герцогиня дополнила остроносыми туфлями-лодочками на невысоких каблуках и маленьким клатчем из змеиной кожи. Ее волосы были уложены в красивую прическу, а на лице был насыщенный макияж. Также вечерний лук Мария дополнила интересными серьгами.

Герцогиня Люксембургская Мария Тереза / Getty Images

В прошлом году на этой же церемонии Мария Тереза появилась в коричневых бархатных брюках, атласной блузке и замшевых туфлях с круглыми носами и пряжкой на застежке.

Герцог Люксембургский Анри и герцогиня Мария Тереза / Getty Images

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