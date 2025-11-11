ТСН в социальных сетях

Элегантно и сдержанно: принцесса Кейт в широкополой шляпе дебютировала на мероприятии в честь Дня памяти

43-летняя принцесса Уэльская сольно представляла королевскую семью на панихиде в Мемориале Вооруженных сил Национального мемориального дендрария во вторник, 11 ноября.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принцесса Кейт

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса надела лаконичный наряд черного цвета, который отвечал мероприятию. Она выбрала теплое шерстяное пальто от Catherine Walker на молнии, а также широкополую шляпу от бренда Jane Taylor и замшевые сапоги. Завершали образ принцессы перчатки, макияж и лаконичные серьги с рубинами и бриллиантами.

Это был элегантный и красивый образ, который привлекал внимание своей продуманностью и женственность.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт / © Getty Images

Кейт присоединилась к присутствующим на мероприятии в тот день, чтобы почтить двухминутным молчанием, а затем возложила венок в память о погибших солдатах Вооруженных силах своей страны. Хотя принцесса дебютировала на этом мероприятии, его на самом деле члены королевской семьи посещают каждый год, но Кейт не первая королевская супруга, представляющая монархию на церемонии. Также раренее такая честь предоставлялась Софи, герцогине Эдинбургской, жене младшего сына королевы Елизаветы, принца Эдварда.

Также в минувшие выходные принцесса Кейт появилась на двух мероприятиях, посвященных Дню памяти. В субботу она вместе с сыном принцем Джорджем посетила концерт в Альберт-холле, а также появилась на параде с королевой Камиллой.

