Элегантно и женственно: леди София Виндзор надела наряд от украинского бренда на гала-вечер
Жена лорда Фредерика Виндзора, сына принца и принцессы Майкл Кентских, появилась на светском мероприятии в Лондоне.
Леди София Виндзор посетила гала-вечер открытия Международного кинофестиваля «Женщины и мир 2025», который прошел 6 ноября.
На красной дорожке британская аристократка блистала в элегантном и сдержанном наряде от украинского бренда Bevza, основанного дизайнером Светланой Бевзой. Образ включал удлиненный жакет оттенка сливочного масла и черные бархатные брюки. Также британка дополнила образ очень красивым хитом бренда — золотыми колье и серьгами в виде колосьев пшеницы.
Также мероприятие посетила дизайнер Светлана Бевза и продемонстрировала роскошный наряд с длинной юбкой и шелковой блузой с высоким воротом, которые дополнила классическим пальто.
