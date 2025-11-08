Элегантно и женственно: леди София Виндзор надела наряд от украинского бренда на гала-вечер

Леди София Виндзор / © Getty Images

Реклама

Леди София Виндзор посетила гала-вечер открытия Международного кинофестиваля «Женщины и мир 2025», который прошел 6 ноября.

На красной дорожке британская аристократка блистала в элегантном и сдержанном наряде от украинского бренда Bevza, основанного дизайнером Светланой Бевзой. Образ включал удлиненный жакет оттенка сливочного масла и черные бархатные брюки. Также британка дополнила образ очень красивым хитом бренда — золотыми колье и серьгами в виде колосьев пшеницы.

Леди София Виндзор / © Getty Images

Также мероприятие посетила дизайнер Светлана Бевза и продемонстрировала роскошный наряд с длинной юбкой и шелковой блузой с высоким воротом, которые дополнила классическим пальто.

Реклама

Светлана Бевза / © Getty Images

Ранее мы рассказывали о скромном свадебном платье принцессы Майкл Кентской, которое она носила в 1978 году.