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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Элегантность в деталях: княгиня Шарлин очаровала образом в шоколадных тонах

Князь Альбер II и княгиня Шарлин присутствовали на церемонии вручения подарков от Красного Креста в Монако.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлин и князь Альбер II

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня появилась в этот день на мероприятии в удлиненном коричневом жилете с тонким поясом на талии, под которым у нее была трикотажная водолазка в рубчик с длинными рукавами и надела классические черные прямые брюки, слегка расклешенные к низу, а к ним подобрала черные замшевые туфли с острым носком на каблуках.

На левом лацкане у княгини был закреплен небольшой круглый значок красного креста. Светлые волосы она собрала в пучок и завершила аутфит лаконичными жемчужными серьгами-гвоздиками в ушах, а также легким дневным макияжем на лице.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Ее супруг князь Азьбер II надел классический темно-синий однобортный костюм и также носил значок красного креста на левом лацкане. Белая классическая рубашка была у него под пиджаком, и он также надел темно-синий шелковый галстук в мелкую крапинку.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Это мероприятие в княжестве проходит ежегодно. В прошлом году Шарлин появилась на нем в кашемировом свитере с высокой горловиной верблюжьего цвета, подобрав пальто такого же оттенка и широкие белые брюки со стрелками. А обута была в кремовые остроносые туфли-лодочки с пряжками на невысоких каблуках.

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