Элегантные платья и шляпки: в Императорском дворце в Токио прошла новогодняя лекция

Элегантные платья и шляпки: в Императорском дворце в Токио прошла новогодняя лекция

Императорская семья традиционно послушала новогоднюю лекцию.

На днях в Императорском дворце в Токио прошла новогодняя лекция для императорской семьи.

На мероприятии присутствовали император Японии Нарухито и другие члены императорской семьи. Дамы для этого случая выбрали элегантные однотонные платья в пол, которые дополнили небольшими шляпками, туфлями и белыми веерами с кисточками.

Император Японии Нарухито с семьей / Getty Images

Император Нарухито был одет в черный пиджак, белую рубашку со светлым галстуком и серые брюки в едва заметную полоску.

У всех членов семьи были защитные маски на лице.

Напомним, на новогодней лекции в 2020 году императрица Японии Масако появилась в бархатном синем платье макси с аппликацией в зоне декольте. Платье она украсила красивой серебристой брошью. К наряду она надела белые перчатки и серебристые туфли.

Император Японии Нарухито / Getty Images

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