Элегантный и повседневный: два новых образа королевы Максимы из очередной поездки

Ее Величество королева Максима в качестве специального защитника Генерального секретаря ООН по инклюзивному финансированию развития посетила президента Фердинанда Маркоса-младшего во дворце Малакананг в Маниле.

Она приехала на встречу в топе с баской и юбке до колен, дополнив лук замшевыми туфлями-лодочками цвета пыльной розы и клатчем, подобранным им в тон. Максима собрала волосы в высокий пучок, сделала натуральный макияж, надела серьги с бриллиантами и много разных браслетом на запястья, также у нее на груди была пришпилена брошка с жемчугом.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В рамках этой поездки Максима нанесла визит в компанию Fisherman Entrepreneurs на острове Талим. Там Ее Величество появилась в платье-миди в цветочный принт с поясом на талии и шльопанцах, у нее под мышкой был синий тканный клатч, а в ушах серьги-висюльки с синими камнями. Максима выглядела, как всегда стильно.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый раз мы видели образ королевы Максимы в платье Elie Saab, когда королева вместе с мужем-королем посещала регион Хет-Хогеланд.

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