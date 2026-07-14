Елена и Владимир Зеленские появились на государственном ужине в Париже в сдержанных нарядах

Елена и Владимир Зеленские / © Getty Images

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Мероприятие было организовано президентом Франции Эммануэлем Макроном, а среди приглашенных были также главы других государств. Ужин носил торжественный характер, поэтому гости оделись соответственно и выбрали вечерние наряды, хотя и сдержанного дизайна.

Первая леди и президент Украины остались верны сдержанному стилю и выбрали черно-белые наряды без ярких акцентов. Президент был в костюме в стиле милитари, который стал его неизменной одеждой на подобных мероприятиях, а первая леди сочетала белую блузку со складками с удлиненным жакетом и прямой длинной юбкой. Также в наряде Елены можно было заметить три аксессуара: чёрные классические туфли, прямоугольный клатч и простые серьги с камнями в ушах.

Елена и Владимир Зеленские / © Getty Images

Часто Елена Зеленская дополняет свои образы символическими брошками, но на этот раз решила отказаться от такого акцента.

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Одно из любимых украшений первой леди — золотая брошь в виде тризуба, и именно её она также демонстрировала в Париже, но уже во время другого мероприятия — военного парада в честь Дня взятия Бастилии.

Елена и Владимир Зеленские / © Getty Images

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