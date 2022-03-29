Елена Зеленская эмоционально обратилась к медработникам: "Кожне врятоване вами життя – це перемога України!"

Врачи Украины - настоящие герои, каждый день они спасают жизни, иногда рискуя своими.

Последний пост первой леди был посвящен врачам, которые, спасая жизни, приближают мир в нашей стране. В своем эмоциональном обращении Елена Зеленская сообщила, что:

"С начала войны в Украине убиты уже 6 медиков, разрушены более 13 больниц. Российские нападающие совершают это сознательно, как и убийства мирных людей".

Также она рассказала несколько историй врачей:

"Настоящий врач. Анатолий Борисович Казанцев. В Мариуполе руководил детским инфекционным отделением. Когда началась война, он не покинул своего рабочего места и пациентов. На работе и погиб. Его похоронили коллеги во дворе больницы.(....)

Андрей Свист и его супруга Ольга, врачи из Института нейрохирургии им. Ромоданова, две недели оказывали помощь жителям оккупированной Бучи. Это именно Андрей спас девочку Сашу, которой оккупанты прострелили руку. Я рассказывала о ней в предыдущих сообщениях.

А в Харькове под огнем трудится Ирина Кондратова – руководитель регионального перинатального центра. Именно ей на днях передал свой инстаграм-аккаунт футболист Дэвид Бекхэм, чтобы как можно больше людей увидели подвиг украинских врачей и страдания наших людей. А сколько еще таких самоотверженных врачей, о которых мы просто (пока) не знаем!"

Также первая леди поблагодарила всех врачей Украины за их самоотверженный труд:

"Низький уклін вам, шановні медпрацівники! Кожне врятоване вами життя – це перемога України! Бо країна – це передусім люди. Ми сильні саме тим, що рятуємо одне одного. І ваша робота наближає мир!"

Читайте также: