Елена Зеленская надела на встречу с Джилл Байден образ с патриотичными деталями

8 мая в Ужгороде состоялась встреча двух первых леди - Елены Зеленской и Джилл Байден. Жена президента Украины появилась в любимом наряде - свободном брючном костюме, базовой белой футболке и кедах.
Обувь Елены Зеленской особо обращала на себя внимание, ведь была с патриотическими деталями - задники кед были выполнены в голубом и желтом цветах. Автором этой обуви является украинский бренд the Coat, основанный дизайнером Катей Сильченко в 2014 году.
Модель, которую выбрала первая леди Украины, носит название Stand With Ukraine. Вырученные средства от продажи этой пары обуви бренд перечисляет на благотворительность.
Также в образе Елены Зеленской присутствовала еще одна патриотичная деталь - сине-желтый браслет от Guzema Jewelry.
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