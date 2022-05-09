Елена Зеленская надела на встречу с Джилл Байден образ с патриотичными деталями

Елена Зеленская надела на встречу с Джилл Байден образ с патриотичными деталями

8 мая в Ужгороде состоялась встреча двух первых леди - Елены Зеленской и Джилл Байден. Жена президента Украины появилась в любимом наряде - свободном брючном костюме, базовой белой футболке и кедах.

Обувь Елены Зеленской особо обращала на себя внимание, ведь была с патриотическими деталями - задники кед были выполнены в голубом и желтом цветах. Автором этой обуви является украинский бренд the Coat, основанный дизайнером Катей Сильченко в 2014 году.

Елена Зеленская и Джилл Байден / Associated Press

Модель, которую выбрала первая леди Украины, носит название Stand With Ukraine. Вырученные средства от продажи этой пары обуви бренд перечисляет на благотворительность.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Instagram Елены Зеленской

Кеды Елены Зеленской

Кеды Елены Зеленской

Также в образе Елены Зеленской присутствовала еще одна патриотичная деталь - сине-желтый браслет от Guzema Jewelry.

Елена Зеленская и Джилл Байден / Associated Press

Браслет Елены Зеленской / Associated Press

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