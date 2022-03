Елена Зеленская обратилась к мировым СМИ

Первая леди Украины написала письмо представителям мировой прессы.

Елена Зеленская написала открытое письмо представителям мировых СМИ. К ней обращались журналисты из разных изданий со всего мира, чтобы взять интервью. Она решила ответить всем одним письмом.

"Это мое свидетельство из Украины. В происшедшее невозможно было поверить еще чуть больше недели назад. Моя страна была мирной, а мегаполисы, города и села были полны привычной жизни.

24 февраля мы проснулись с оглашением начала войны. Украинскую границу пересекли танки, в наше пространство ворвались самолеты. Города оцепили ракетные установки.

Я свидетельствую: несмотря на уверения пропагандистов Кремля, которые называют это вторжение "спецоперацией", – это убийство мирных людей!

Страшнее всего читать о жертвах среди детей. О восьмилетней Алисе, погибшей на улице Ахтырки – дедушка пытался прикрыть ее своим телом. Или о Полине из Киева, погибшей от обстрела вместе с родителями. О 14-летнем Арсении... В некогда мирном пригороде столицы осколок попал мальчику в голову, а скорая просто не смогла доехать под огнем.

Когда Россия еще раз скажет, что "не ведет войну против мирного населения" – я назову эти имена первыми.

Я свидетельствую: наши женщины и дети живут в бомбоубежищах и подвалах. Вы, видимо, видели эти снимки из киевского и харьковского метро, где люди лежат судьбы вместе с детьми и домашними питомцами. Для кого-то – эффектные кадры, но для украинцев уже неделя – это новая страшная реальность. Есть города, в которых семьи не могут выйти из бомбоубежищ по несколько суток.

Наши дети учат в подвалах уроки. И рождаются там, потому что под землю должны были переместиться роддома. Первый ребенок войны, увидевший не мирное небо, а бетонный потолок подвала, появился на свет в первые сутки вторжения. Теперь малышей, в своей жизни еще не знавших мира, уже несколько десятков.

Я свидетельствую, что эта война ведется против мирного населения не только обстрелами: люди, зависящие от постоянного лечения и ухода, не могут его качественно получить.

Легко ли колоть инсулин в подвале? А достать под обстрелами лекарство от астмы? Не говоря уже о тысячах онкопациентов, для которых отложились жизненно важные химиотерапия и облучение.

Паблики городов переполнены отчаянием – отрезаны войной, остались вдали от родственников и помощи люди с инвалидностью, на креслах колесных, лежачие больные, одинокие пожилые. Война против таких людей – двойное преступление!

Наши пути переполнили беженцы – во многих ваших странах вы уже видите этих уставших женщин и детей с болью в глазах. Мужчины довозят их до границ и возвращаются воевать. Ведь при всем этом ужасе украинцы не сдаются.

Нападающий думал, что захватит украинские города блицкригом. Но неожиданно для себя встретило сопротивление не только украинской армии, но и всех граждан. Украиноязычные или русскоязычные, украинцы разных политических убеждений, религий, национальностей объединились перед вторжением, как никогда раньше.

Кремлевские пропагандисты хвастались, что украинцы встретят их цветами как освободителей. Но украинцы встречают их коктейлями Молотова.

Жители атакованных городов координируются в соцсетях и патрулируют дома, помогают одиноким, готовят еду, собирают лекарства и амуницию для защитников. Просто делают свою работу – в аптеках, магазинах, на транспорте, в коммунальных службах – чтобы жизнь продолжалась и побеждала.

Спасибо им всем – сейчас все украинцы стали армией и все стали волонтерами. И это смешало планы нападающего.

Я свидетельствую: хоть нападающий скрывает, но потери русских военных составляют тысячи жизней. Мы создали горячую линию для русских матерей, чтобы они узнали – их сыновья не на учениях, как говорят им в Кремле, а погибают при попытке захватить Украину.

Я свидетельствую: Украина хочет мира! Но Украина будет защищаться и никогда не капитулирует.

И что нам нужно – закройте небо! Снимите наконец-то белые перчатки, вы все равно не сможете сохранить нейтралитет. Ибо следующим Путин может прийти к вам. Закройте небо, а на земле мы сами управимся.

В городах, где не утихают обстрелы, где люди оказываются под завалами и не могут выйти из подвалов уже несколько дней, даже чтобы получить еду, нам нужны коридоры безопасности для поступления гуманитарной помощи и выезда мирных жителей в безопасное место.

Пользуясь случаем, я обращаюсь с просьбой оказать нам гуманитарную помощь и поблагодарить тех, кто уже оказывает ее. А также тем, кто приютил у себя наших женщин и детей. И благодарю всех жителей ваших стран, которые выходят на площади в поддержку Украины. Мы видим и ценим это!

Я обращаюсь к вам, уважаемые представители СМИ других стран: продолжайте показывать, что у нас происходит и рассказывать правду. В информационной войне, которую развернула Российская Федерация, опровергающая даже сам факт вторжения, каждое свидетельство очень важно.

А еще этим письмом я свидетельствую и хочу донести до мира: война в Украине – это не война где-то там. Это война в Европе и на границах с ЕС.

Украина останавливает силу, которая уже завтра захватническим способом может войти в мирные города.

Если не остановить Путина, угрожающего начавшей ядерную войну, в мире вообще не останется безопасного места.

Я знаю, все это звучит как ужасный сон. Но это наша с вами новая реальность. Мы живем в ней. И не знаем, сколько времени это продлится.

Но мы обязательно победим. Мы рядом и у нас есть оружие. Она называется единством. Единство в любви к Украине. Слава Украине!"

An Open Letter to the Global Media by Olena Zelenska



Recently, an overwhelming number of media outlets from around the world have reached out with requests for interviews. This letter serves as my answer to these requests and is my testimony from Ukraine.



What happened just over a week ago was impossible to believe. Our country was peaceful; our cities, towns, and villages were full of life.



On February 24th, we all woke up to the announcement of a Russian invasion. Tanks crossed the Ukrainian border, planes entered our airspace, missile launchers surrounded our cities.



Despite assurances from Kremlin-backed propaganda outlets, who call this a "special operation" - it is, in fact, the mass murder of Ukrainian civilians.



Perhaps the most terrifying and devastating of this invasion are the child casualties. Eight-year-old Alice who died on the streets of Okhtyrka while her grandfather tried to protect her. Or Polina from Kyiv, who died in the shelling with her parents. 14-year-old Arseniy was hit in the head by wreckage, and could not be saved because an ambulance could not get to him on time because of intense fires.



When Russia says that it is 'not waging war against civilians,' I call out the names of these murdered children first.



Our women and children now live in bomb shelters and basements. You have most likely all seen these images from Kyiv and Kharkiv metro stations, where people lie on the floors with their children and pets – trapped beneath. These are just consequences of war for some, for Ukrainians it now a horrific reality. In some cities families cannot get out of the bomb shelters for several days in a row because of the indiscriminate and deliberate bombing and shelling of civilian infrastructure.



The first newborn of the war, saw the concrete ceiling of the basement, their first breath was the acrid air of the underground, and they were greeted by a community trapped and terrorized. At this point, there are several dozen children who have never known peace in their lives.



This war is being waged against the civilian population, and not just through shelling.



