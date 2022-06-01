Елена Зеленская обсудила с королевой Матильдой программу психологической поддержки для украинцев

Первая леди Украины Елена Зеленская провела разговор по видеосвязи с бельгийской королевой Матильдой, во время которого обсуждали Национальную программу психического здоровья и психосоциальной поддержки, которую разрабатывают по инициативе супруги президента.

Цель программы - помочь украинцам преодолеть чрезвычайный стресс и последствия травматических событий войны.

Ее Королевское Величество является профессиональным психологом и занимается вопросами психического здоровья на мировом уровне как адвокат целей устойчивого развития ООН.

Елена Зеленская предложила королеве Матильде присоединиться к разработке программы, поскольку Бельгия успешно реформировала систему охраны психического здоровья взрослых, внедрила новую политику в области психического здоровья детей и подростков. Такой опыт был бы чрезвычайно полезен для Украины.

Елена Зеленская и королева Матильда / Фото: president.gov.ua/facebook

"Меня особенно беспокоят в этом плане дети. Они видят слишком много. Есть пример 18-летнего парня, который стал свидетелем гибели мамы, и взял под опеку четырех младших братьев и сестер. Он не может говорить о случившемся без слез. И это не редкий случай, дети травмированы смертями близких, жестокостью военных, потерей дома. Мы должны спасти их психику в условиях войны", — сказала первая леди.

Ее Величество уверила, что Украина вполне может рассчитывать на солидарность и помощь бельгийского народа. В частности, доктор Ганс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, имеет огромный опыт работы в горячих точках, участвовал в миссиях "Врачей без границ" в Либерии и Сомали. Поэтому он, по словам королевы Матильды, может передать Украине все практики, успешно применяемые при реформе бельгийской системы охраны психического здоровья.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

"Понимаю ваше желание принять все меры, чтобы помочь людям в такие трудные времена. Важно инвестировать в программы на предотвращение и работать с последствиями уже сейчас, даже если война еще не закончена", — сказала Ее Величество. Программа должна усилить государственный сектор через сотрудничество с неправительственными организациями. Она предусматривает обучение специалистов по психическому здоровью, а также семейным врачам, педагогам, социальным работникам в общинах. Учеба будет охватывать широкий круг вопросов: от базовых навыков коммуникации и поддержки до специализированных практик работы с последствиями чрезвычайных ситуаций.

"Хотим, чтобы все они смогли перенять лучший мировой опыт и современные практики. Времени у нас очень мало, мы не можем тратить его на эксперименты, поэтому рассчитываем на поддержку международного сообщества, чтобы как можно быстрее разработать и внедрить программу", — подчеркнула Елена Зеленская.

Жена президента также поблагодарила Ее Величество короля и бельгийцев за поддержку, ведь страна приняла уже более 80 тысяч украинских вынужденных переселенцев.

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