Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Елена Зеленская отреагировала на мощнейшую ракетную атаку России на Одессу и показала фото с места трагедии

Елена Зеленская отреагировала на мощнейшую ракетную атаку России на Одессу и показала фото с места трагедии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
4073
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Елена Зеленская отреагировала на мощнейшую ракетную атаку России на Одессу и показала фото с места трагедии

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди опубликовала в соцсети пост о массированной атаке по историческому центру Одессы.

Елена Зеленская отреагировала на атаку российских оккупантов на Одессу ночью против 23 июля. Страна-террористка выпустила по городу 19 ракет разных типов. В результате атаки по меньшей мере один гражданский человек погиб, есть пострадавшие и серьезные разрушения.

На своей странице в Twitter первая леди опубликовала фотографии от ГСЧС с места трагедии.

"Центр Одессы внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всю неделю враг беспощадно обстреливает город, разрушая исторические здания и жизнь людей. Из-за ночной атаки 19 жителей ранены, среди них дети, 1 человек погиб. Мои соболезнования близки", – написала Елена.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4073
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация