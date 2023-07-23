Елена Зеленская отреагировала на мощнейшую ракетную атаку России на Одессу и показала фото с места трагедии

Первая леди опубликовала в соцсети пост о массированной атаке по историческому центру Одессы.

Елена Зеленская отреагировала на атаку российских оккупантов на Одессу ночью против 23 июля. Страна-террористка выпустила по городу 19 ракет разных типов. В результате атаки по меньшей мере один гражданский человек погиб, есть пострадавшие и серьезные разрушения.

На своей странице в Twitter первая леди опубликовала фотографии от ГСЧС с места трагедии.

Центр Одессы внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всю неделю враг беспощадно обстреливает город, разрушая исторические здания и жизнь людей. Из-за ночной атаки 19 жителей ранены, среди них дети, 1 человек погиб. Мои соболезнования близки. Все сейчас мыслями с Одессой.

ГСЧС. pic.twitter.com/DKjsfvQbNv — Елена Зеленская (@ZelenskaUA) 23 июля 2023

"Центр Одессы внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всю неделю враг беспощадно обстреливает город, разрушая исторические здания и жизнь людей. Из-за ночной атаки 19 жителей ранены, среди них дети, 1 человек погиб. Мои соболезнования близки", – написала Елена.

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