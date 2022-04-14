Елена Зеленская показала 15-летнюю девочку, потерявшую ногу после вражеского обстрела

Первая леди Украины рассказала о помощи, которую будут оказывать пострадавшим во время войны людям.
Елена Зеленская опубликовала в Instagram снимки украинцев, потерявших ногу от вражеских действий российских оккупантов.
После вражеских обстрелов без конечности осталась 15-летняя Маша Фещенко из Запорожской области.
Сценарист и военный из Чернигова Юрий Веткин пережил оставившую его без ноги танковую атаку.
Александр Чекмарев потерял ногу, когда его машину расстрелял российский БТР, при попытке уехать из оккупированной Бучи.
Его жена и сыновья, к большому сожалению, погибли.
"Ежедневно война тяжело травмирует сотни украинцев всех возрастов и пола. Людей с инвалидностью становится больше. Тем, кто еще вчера ее не имел, приходится привыкать к новому образу жизни. Им нужна реабилитация – и психологическая, и физическая.
Обычно инвалидность воспринимается как то, с чем чего нельзя. Но пора задать вопрос иначе – с ним многое можно! Жизнь должна продолжаться и продолжаться!
Именно в эти дни Украина переходит в новую систему реабилитации для наших граждан – современную и дружественную. Ее аббревиатура МКФ – Международная классификация функционирования, ограничение жизнедеятельности и здоровья. Путь в МКФ длился долгие годы, но никогда она не была так нужна украинцам, как сейчас", — написала Елена Владимировна.
По ее словам, в настоящее время Минздрав вместе с НСЗУ и при поддержке экспертов разрабатывают специальный электронный документ – Индивидуальный реабилитационный план.
"Он будет у каждого, кто в этом нуждается, и позволит людям с инвалидностью восстановиться и вернуться к активной жизни — общественной и личной.
Благодарю единомышленников из Минздрава, уполномоченного Президента Украины Татьяны Ломакиной и правительства за поддержку моей инициативы и оперативную работу.
Война может травмировать. Но в наших силах – превратить травму в силу. Именно так победим", — добавила Зеленская.
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