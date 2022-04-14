Елена Зеленская показала 15-летнюю девочку, потерявшую ногу после вражеского обстрела

Первая леди Украины рассказала о помощи, которую будут оказывать пострадавшим во время войны людям.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram снимки украинцев, потерявших ногу от вражеских действий российских оккупантов.

После вражеских обстрелов без конечности осталась 15-летняя Маша Фещенко из Запорожской области.

Instagram Елены Зеленской

Сценарист и военный из Чернигова Юрий Веткин пережил оставившую его без ноги танковую атаку.

Instagram Елены Зеленской

Александр Чекмарев потерял ногу, когда его машину расстрелял российский БТР, при попытке уехать из оккупированной Бучи.

Instagram Елены Зеленской

Его жена и сыновья, к большому сожалению, погибли.

Instagram Елены Зеленской

"Ежедневно война тяжело травмирует сотни украинцев всех возрастов и пола. Людей с инвалидностью становится больше. Тем, кто еще вчера ее не имел, приходится привыкать к новому образу жизни. Им нужна реабилитация – и психологическая, и физическая.

Обычно инвалидность воспринимается как то, с чем чего нельзя. Но пора задать вопрос иначе – с ним многое можно! Жизнь должна продолжаться и продолжаться!

Именно в эти дни Украина переходит в новую систему реабилитации для наших граждан – современную и дружественную. Ее аббревиатура МКФ – Международная классификация функционирования, ограничение жизнедеятельности и здоровья. Путь в МКФ длился долгие годы, но никогда она не была так нужна украинцам, как сейчас", — написала Елена Владимировна.

По ее словам, в настоящее время Минздрав вместе с НСЗУ и при поддержке экспертов разрабатывают специальный электронный документ – Индивидуальный реабилитационный план.

"Он будет у каждого, кто в этом нуждается, и позволит людям с инвалидностью восстановиться и вернуться к активной жизни — общественной и личной.

Благодарю единомышленников из Минздрава, уполномоченного Президента Украины Татьяны Ломакиной и правительства за поддержку моей инициативы и оперативную работу.

Война может травмировать. Но в наших силах – превратить травму в силу. Именно так победим", — добавила Зеленская.

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