Елена Зеленская показала фото, как герцог и герцогиня Кембриджские посетили Украинский культурный центр в Лондоне

Елена Зеленская показала фото, как герцог и герцогиня Кембриджские посетили Украинский культурный центр в Лондоне

Королевская пара продолжает поддерживать украинцев.

Елена Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, как принц Уильям и герцогиня Кэтрин посетили в Лондоне Украинский культурный центр, в котором волонтеры собирают пожертвования для пострадавших в войне украинцев.

Королевская пара пришли туда с голубо-желтыми значками, прикрепленными к одежде.

Первая леди Украины поблагодарила герцога и герцогину Кембриджских, королеву Великобритании Елизавету II и принца Уэльского и его жену герцогиню Корнуольскую за поддержку.

"Герцог и Герцогиня Кембриджские посетили Украинский культурный центр в Лондоне, где волонтеры собирают и сортируют гуманитарную помощь пострадавшим украинцам.

Украину поддерживает вся Великобритания — от обычных граждан до Королевской семьи. На других трогательных кадрах — Принц Уэльский и его жена Корнуольская Герцогиня молятся за нашу страну в Украинском католическом соборе Лондона. Они принесли с собой подсолнечники.

Отдельное спасибо Ее Величеству Королю Великобритании – она внесла частный вклад в помощь Украине.

Такая поддержка не только лечит и согревает тысячи уделов. Она приближает нас к победе", — написала Зеленская.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил герцога и герцогину Кембриджскую за поддержку Украины.

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