Елена Зеленская показала фото, как герцог и герцогиня Кембриджские посетили Украинский культурный центр в Лондоне

Королевская пара продолжает поддерживать украинцев.
Елена Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, как принц Уильям и герцогиня Кэтрин посетили в Лондоне Украинский культурный центр, в котором волонтеры собирают пожертвования для пострадавших в войне украинцев.
Королевская пара пришли туда с голубо-желтыми значками, прикрепленными к одежде.
Первая леди Украины поблагодарила герцога и герцогину Кембриджских, королеву Великобритании Елизавету II и принца Уэльского и его жену герцогиню Корнуольскую за поддержку.
"Герцог и Герцогиня Кембриджские посетили Украинский культурный центр в Лондоне, где волонтеры собирают и сортируют гуманитарную помощь пострадавшим украинцам.
Украину поддерживает вся Великобритания — от обычных граждан до Королевской семьи. На других трогательных кадрах — Принц Уэльский и его жена Корнуольская Герцогиня молятся за нашу страну в Украинском католическом соборе Лондона. Они принесли с собой подсолнечники.
Отдельное спасибо Ее Величеству Королю Великобритании – она внесла частный вклад в помощь Украине.
Такая поддержка не только лечит и согревает тысячи уделов. Она приближает нас к победе", — написала Зеленская.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил герцога и герцогину Кембриджскую за поддержку Украины.
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