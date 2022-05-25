Елена Зеленская показала участникам Всемирного экономического форума в Давосе последствия российской агрессии в городах Украины

Первая леди Украины рассказала мировому сообществу о гуманитарной ситуации в нашей стране.

Елена Зеленская выступила на мероприятии в Украинском доме, состоявшемся в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария). Она рассказала о гуманитарной ситуации в Украине.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Через видеосвязь она выступила перед участниками в Давосе. Елена показала снимки украинских городов до и после вторжения РФ.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди продемонстрировала также фотографии людей, пострадавших от войны.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Мариуполь. Каким он был и каким стал после российского издевательства. Ирпень, Харьков, Северодонецк. Было – стало. Думала, как лучше рассказать об украинской трагедии во время онлайн-сессии в Украинском доме в Давосе, организованном в рамках Всемирного экономического форума. Поняла, что лучше один раз увидеть. Тогда не только рассказывала, но и показывала. Истерзанные города. Истерзанных людей. Вот семья Натали. С дочерью Яной они потеряли нижние конечности во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Мои собеседники – в уютном далеком городке. Я в Киеве, пытающемся восстановиться после обстрелов. Но, мне кажется, весь цивилизованный мир понимает, через что мы сейчас проходим", – написала первая леди в Instagram.

Елена также рассказала о важной роли украинских женщин в военное время, назвав их устойчивость выдающейся.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

У Зеленской спросили, как украинцы держатся, на что она ответила: "как шкафчик в Бородянке". Кроме того, она рассказала, как можно поддержать Украину. В первую очередь не привыкать к войне. Также следует усилить санкции против России.

"Спрашивали: "Что мы можем сделать?" Ответила – не привыкать к войне. Потому что это то, чего хочет Россия. Чтобы трагедии стали в один ряд с новостями шоу-биза. Нет, так не должно быть в мире, который хочет сохранить человечность. Ценность человеческой жизни и мира – превыше всего.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Знаете, что вдохновило? Что были люди, назвавшие себя "новыми друзьями Украины". К этому их подвигла война. К сожалению. Но добро пожаловать новых друзей к совместной борьбе. Потому что это и есть дружба — бороться и побеждать вместе", — подытожила Елена.

Ранее первая леди рассказала, что в Украине создадут службу психологической помощи для поддержки переживших войну.

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