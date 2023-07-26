Елена Зеленская посетила Мемориал памяти жертв российских обстрелов в Виннице

Елена Зеленская посетила Мемориал памяти жертв российских обстрелов Винницы, который произошел 14 июля прошлого года. Во время трагедии погибло 29 человек.

Фотографии своего визита она опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Голуби, поднимающиеся в небо. На каждой фигурке — фото и рассказ о человеке, который уже никогда не пройдет по этим улицам", — поделилась Елена.

К мемориалу люди принесли много игрушек и цветов.

"В тот страшный день российские военные преступники ударили "Калибрами" в центр города, убив прохожих, сожгли медицинский центр с врачами и пациентами.

Теперь память о них воплотилась в голубях и в 29 сакурах, взорванных вокруг памятника. Здесь есть птица и дерево и для 4-летней Лизы, которая стала одной из жертв этой трагедии", – написала первая леди в посте.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская рассказала, что площадь, где произошла трагедия, восстановили частично и добавила, что не будут восстанавливать разрубленный обломками самолет, расположенный в центре площади.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Пусть остается как есть – как напоминание о том, какому бесчеловечному, варварскому злу сопротивляется Украина, и о том, что его в конце концов победят украинцы", – подытожила Елена.

Там первая леди предстала в деловом черном костюме, состоявшем из удлиненного жакета и брюков-клеш, светлой рубашке и темно-коричневых слингбэках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит Зеленская дополнила укладкой с локонами, нежным макияжем и лаконичными серьгами.

Первая леди положила к мемориалу букет белых роз.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская отреагировала на мощнейшую ракетную атаку России на Одессу и показала фото с места трагедии.

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