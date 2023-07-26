Елена Зеленская посетила Мемориал памяти жертв российских обстрелов в Виннице

Первая леди Украины почтила память погибших в результате российских ракетных обстрелов Винницы.
Елена Зеленская посетила Мемориал памяти жертв российских обстрелов Винницы, который произошел 14 июля прошлого года. Во время трагедии погибло 29 человек.
Фотографии своего визита она опубликовала в Instagram.
"Голуби, поднимающиеся в небо. На каждой фигурке — фото и рассказ о человеке, который уже никогда не пройдет по этим улицам", — поделилась Елена.
К мемориалу люди принесли много игрушек и цветов.
"В тот страшный день российские военные преступники ударили "Калибрами" в центр города, убив прохожих, сожгли медицинский центр с врачами и пациентами.
Теперь память о них воплотилась в голубях и в 29 сакурах, взорванных вокруг памятника. Здесь есть птица и дерево и для 4-летней Лизы, которая стала одной из жертв этой трагедии", – написала первая леди в посте.
Зеленская рассказала, что площадь, где произошла трагедия, восстановили частично и добавила, что не будут восстанавливать разрубленный обломками самолет, расположенный в центре площади.
"Пусть остается как есть – как напоминание о том, какому бесчеловечному, варварскому злу сопротивляется Украина, и о том, что его в конце концов победят украинцы", – подытожила Елена.
Там первая леди предстала в деловом черном костюме, состоявшем из удлиненного жакета и брюков-клеш, светлой рубашке и темно-коричневых слингбэках.
Аутфит Зеленская дополнила укладкой с локонами, нежным макияжем и лаконичными серьгами.
Первая леди положила к мемориалу букет белых роз.
Напомним, Елена Зеленская отреагировала на мощнейшую ракетную атаку России на Одессу и показала фото с места трагедии.
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