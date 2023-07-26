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Елена Зеленская посетила Мемориал памяти жертв российских обстрелов в Виннице

Елена Зеленская посетила Мемориал памяти жертв российских обстрелов в Виннице

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
565
Время на прочтение
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Елена Зеленская посетила Мемориал памяти жертв российских обстрелов в Виннице

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди Украины почтила память погибших в результате российских ракетных обстрелов Винницы.

Елена Зеленская посетила Мемориал памяти жертв российских обстрелов Винницы, который произошел 14 июля прошлого года. Во время трагедии погибло 29 человек.

Фотографии своего визита она опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Голуби, поднимающиеся в небо. На каждой фигурке — фото и рассказ о человеке, который уже никогда не пройдет по этим улицам", — поделилась Елена.

К мемориалу люди принесли много игрушек и цветов.

"В тот страшный день российские военные преступники ударили "Калибрами" в центр города, убив прохожих, сожгли медицинский центр с врачами и пациентами.

Теперь память о них воплотилась в голубях и в 29 сакурах, взорванных вокруг памятника. Здесь есть птица и дерево и для 4-летней Лизы, которая стала одной из жертв этой трагедии", – написала первая леди в посте.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская рассказала, что площадь, где произошла трагедия, восстановили частично и добавила, что не будут восстанавливать разрубленный обломками самолет, расположенный в центре площади.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Пусть остается как есть – как напоминание о том, какому бесчеловечному, варварскому злу сопротивляется Украина, и о том, что его в конце концов победят украинцы", – подытожила Елена.

Там первая леди предстала в деловом черном костюме, состоявшем из удлиненного жакета и брюков-клеш, светлой рубашке и темно-коричневых слингбэках.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит Зеленская дополнила укладкой с локонами, нежным макияжем и лаконичными серьгами.

Первая леди положила к мемориалу букет белых роз.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская отреагировала на мощнейшую ракетную атаку России на Одессу и показала фото с места трагедии.

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Дата публикации
Просмотры
565
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