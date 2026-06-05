Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Реклама

Елена Зеленская посетила мировую премьеру концертной версии оперы «Матери Херсона» в Национальной опере Украины.

Елена Зеленская и Питер Гелб / © Instagram Елены Зеленской

Опера рассказывает историю двух матерей из Херсона, которые отправляются в путь длиной более 4 тысяч километров через несколько стран и временно оккупированные территории Украины, чтобы спасти своих дочерей, которых удерживают на полуострове Крым. В ее основе — реальные свидетельства женщин, которые возвращали своих детей из российской оккупации.

© Instagram Елены Зеленской

Концертная версия оперы является первой публичной презентацией произведения украинского композитора Максима Коломийца на либретто американского драматурга Джорджа Бранта (украинский перевод — Мирослав Лаюк), созданного по заказу Метрополитен-оперы в Нью-Йорке и Польской национальной оперы в Варшаве.

Реклама

© Instagram Елены Зеленской

Дирижером оперы стала основательница Ukrainian Freedom Orchestra Кэри-Линн Уилсон. В проекте также приняли участие оркестр и хор Национальной оперы Украины, Детский хор КГМЛ им. Н. В. Лысенко и ансамбль «Киевская камерата».

Кэри-Линн Уилсон / © Instagram Елены Зеленской

Перед премьерой первая леди встретилась с Кэри-Линн Уилсон и генеральным директором нью-йоркской Метрополитен-оперы Питером Гелбом.

Елена Зеленская, Кэри-Линн Уилсон и Питер Гелб / © Instagram Елены Зеленской

«Благодарна всем причастным за то, что дали этой действительно болезненной теме мировую огласку. Более 20 тысяч детей похитила и вывезла Россия, только 2223 удалось пока вернуть усилиями Международной коалиции за возвращение украинских детей. Чем больше людей будут знать об этом и присоединятся к спасению, тем больше шансов на возвращение детей домой и их воссоединение с близкими», — сказала первая леди.

Елена Зеленская и Питер Гелб / © Instagram Елены Зеленской

К встрече присоединился также президент Украины Владимир Зеленский. Кэри-Линн Уилсон подарила главе государства виниловую пластинку — только что выпущенную запись с Национальным ансамблем солистов «Киевская камерата».

Реклама

Владимир и Елена Зеленские, Кэри-Линн Уилсон / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская подчеркнула, что этот визит художников и премьера оперы состоялись в тяжелую для Украины дату — Международный день невинных детей — жертв агрессии. За время полномасштабного российского вторжения государство-агрессор убило в Украине по меньшей мере 707 детей.

«Голоса украинских детей, матерей, семей должны звучать на весь мир как свидетельство и приговор за российские преступления, как приближение и утверждение справедливости», — подытожила супруга президента.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Кэри-Линн Уилсон / © Instagram Елены Зеленской

Новости партнеров