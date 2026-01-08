Елена Зеленская появилась на деловой встрече с новой брошью и красным маникюром

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие во встрече с помощником государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли М. Барнсом. Они говорили на тему возвращения украинских детей, которых похитила Россия.

Фотографии с мероприятия первая леди опубликовала на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Мы особенно ценим, что тема преступлений России против украинских детей имеет в Соединенных Штатах высокий уровень внимания и не потерялась среди других вопросов безопасности», — отметила Зеленская.

Первая леди добавила, что только официально есть около 20 тысяч сообщений о депортации и принудительном перемещении украинских детей.

«Настоящее количество знает только Россия, которая блокирует международный мониторинг, скрывает информацию, меняет персональные данные детей и прекратила публикацию статистики после ордеров Международного уголовного суда», — отметила Елена.

Супруга президента поблагодарила всех, кто вовлечен в процесс возвращения юных украинцев домой.

Райли Барнс и Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

На встрече Зеленская появилась в деловом образе. На ней был черный удлиненный жакет без воротника и черные брюки. К жакету она прикрепила новую интересную серебряную брошь, а уши украсила лаконичными серьгами.

У супруги президента была красивая укладка с локонами и нежный макияж. А еще Зеленьска сделала красный маникюр, с которым мы ее еще не видели. Раньше первая леди предпочитала нюдовые оттенки лака или вообще прозрачное покрытие.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Владимир и Елена Зеленские в красивых образах и возле елки поздравили украинцев с Новым годом.