Елена Зеленская появилась на мероприятии в жакете с белой каймой от украинского дизайнера

Елена Зеленская приняла участие в итоговом заседании Совета по безбарьерности, на котором члены правительства презентовали результаты реализации флагманских проектов по введению безбарьерности.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Безбарьерность не о ком-то другом – она сразу обо всех нас, обо всех жителях Украины.

Доступность возможностей – то, в чем нуждаемся в мирной жизни, а тем более во время войны, которая стала для нас дополнительным испытанием.

Сейчас безбарьерность – это еще и вопрос безопасности каждого общества и каждого человека. Поэтому с 2024 года ожидаем больше доступности, решений и безопасности", — отметила первая леди.

На мероприятии Зеленская предстала в деловом аутфите. На ней была белая блузка и темно-синий костюм из черниговской шерсти от бренда Andre Tan. У жакета есть белая кайма, которая, по словам дизайнера Андре Тана, символизирует "стремление и надежды украинского народа – белую полосу, которая всегда наступает после черной".

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Свой образ первая леди дополнила лаконичной прической, нежным макияжем и серьгами.

Напомним, Елена Зеленская на прошедшем мероприятии появилась в деловом сером костюме, состоявшем из жакета и брюк-палаццо со стрелками и черным ремешком.

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