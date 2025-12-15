- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 239
- Время на прочтение
- 1 мин
Елена Зеленская появилась на мероприятии в жакете с волнистыми лацканами и в блузке с кружевными манжетами
Первая леди Украины посетила Белую Церковь.
Елена Зеленская на днях приняла участие в открытии первого молодежного пространства «12-21» в Белой Церкви. Фотографии с события она опубликовала на своей страгице в Instagram.
«„12-21“ — это сеть дружественных, безбарьерных и бесплатных пространств, где молодые люди в возрасте от 12 до 21 года могут получить поддержку, найти себя и почувствовать, что их слышат и понимают», — написала она.
На мероприятии первая леди появилась в деловом аутфите. На ней был черный жакет интересного кроя и с волнистыми лацканами, белая блузка с кружевными манжетами и темные широкие брюки со стрелками.
Образ Зеленская дополнила черными лоферами на грубой подошве. Волосы она собрала в элегантную прическу, выпустив спереди прядь, сделала легкий макияж и завершила лук серьгами цвета металлик.
