Елена Зеленская появилась на мероприятии в жакете с волнистыми лацканами и в блузке с кружевными манжетами

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская на днях приняла участие в открытии первого молодежного пространства «12-21» в Белой Церкви. Фотографии с события она опубликовала на своей страгице в Instagram.

«„12-21“ — это сеть дружественных, безбарьерных и бесплатных пространств, где молодые люди в возрасте от 12 до 21 года могут получить поддержку, найти себя и почувствовать, что их слышат и понимают», — написала она.

На мероприятии первая леди появилась в деловом аутфите. На ней был черный жакет интересного кроя и с волнистыми лацканами, белая блузка с кружевными манжетами и темные широкие брюки со стрелками.

Образ Зеленская дополнила черными лоферами на грубой подошве. Волосы она собрала в элегантную прическу, выпустив спереди прядь, сделала легкий макияж и завершила лук серьгами цвета металлик.

Напомним, Елена Зеленская в клетчатом жакете и с золотыми серьгами-шарами предстала на обучающем тренинге.