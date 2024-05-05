Елена Зеленская поздравила украинцев с Пасхой и опубликовала праздничную открытку

Первая леди Украины поздравила с праздником всех, "кто не оставляет надежду и делает невозможное для победы жизни и правды".

Елена Зеленская поздравила украинцев со светлым праздником Пасхи.

В Instagram супруга президента опубликовала праздничную открытку.

"Среди наших непростых дней и тревожных ночей, испытаний и выбора, угроз и спасения этот день приходит как напоминание: даже невозможное возможно, надежда есть, жизнь и правда одержат свою справедливую победу. Свой Великий день. С Пасхой, Украина! С праздником всех, кто не оставляет надежду и делает невозможное для победы жизни и правды!" – написала первая леди.

Напомним, Павел Зибров записал для читателей и читательниц ТСН.ua видеопоздравления с Пасхой.

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