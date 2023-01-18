Елена Зеленская расплакалась после известия об авиакатастрофе в Броварах

Елена Зеленская не смогла сдержать эмоций, когда узнала ужасное известие об авиакатастрофе в Броварах. Первой леди сообщили об этом за несколько минут до ее выступления на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Узнав о гибели руководства МВД и гражданских, первая леди расплакалась. Фотографы запечатлели, как Елена вытирала слезы.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Первой леди пришлось очень быстро овладеть эмоциями и выступить перед участниками форума.

"Сегодня еще один очень грустный день – новые потери. Думаю, вы понимаете мои эмоции. Возможно, они чуть ли не к месту в политическом и экономическом диалоге, но я уверена, что, так же как война изменила весь мир, она также изменила весь наш диалог. Мы также можем изменить эту негативную ситуацию к лучшему", – сказала Зеленская, пишет Daily Mail.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

После слов Зеленской президент форума Борге Бренде объявил 15 секунд молчания, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе.

Напомним, сегодня, 18 января, в Броварах Киевской области произошла авиакатастрофа — упал вертолет ГСЧС. В результате трагедии погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали — 25 человек. Среди жертв — руководство Министерства внутренних дел Украины: министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин.

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