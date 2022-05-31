Елена Зеленская рассказала, как она и ее дети реагируют на воздушную тревогу

Супруга президента Украины Елена Зеленская пообщалась с украинскими СМИ в эфире информационного телемарафона. В ходе беседы первая леди рассказала о детях и о том, как они живут сейчас в условиях войны.

Госпожа Зеленская поделилась, что они с мужем никогда ничего не скрывали от своих детей. Откровенные беседы продолжаются и сейчас.

"Я всегда старалась говорить с ними откровенно и сейчас продолжаю это делать. Со старшей дочкой это легко, это уже взрослый человек, который все читает, все видит. И знает, как мы должны победить для того, чтобы закончилась война. С сыном по-другому, он у нас подрастающий политолог, он все знает, дает военные советы, какие нам нужно закупить танки, самолеты, вертолеты, чего нам не хватает. Какие страны нам плохо помогают, а какие хорошо. Он у нас такой военный эксперт, с ним можно об этом говорить месяцами. Мы и не поощряем эти разговоры, но и не препятствуем, потому что ему надо высказаться. Они все понимают, пока война и мы не победили на поле боя, нам ждать новостей о воссоединении семье нечего. Все держатся. Пока есть учеба, дети какое-то время не думают о войне", - говорит Зеленская.

Во время войны многие люди открыли в себе новые качества. О том, как изменилась первая леди, Елена говорит скромно. И не скрывает, что все еще вздрагивает от звуков воздушной тревоги.

"О том, как я изменилась, могут сказать только люди, которые меня знали и знают сейчас. Я в себе особых отличий не замечаю. Но могу сказать о своих друзьях, знакомых. Я счастлива, что умею выбирать людей. Война подсвечивает не только плохое, но и хорошее. И большинство моих людей они настолько включились и в волонтерскую работу и на своих фронтах все работают для того, чтобы просто приближать нашу победу. Я так счастлива, что вокруг меня такие люди и, что в большинстве из них я не ошиблась.

О том, как я сплю, вы знаете, у меня, как и у всех остальных есть приложение "Воздушная тревога" и мы все уже почти привыкли, но все равно я вздрагиваю каждый раз, когда она начинает визжать. С сыном нужно поговорить с вечера, чтобы он успокоился, потому что он не так легко сейчас засыпает, как это было раньше", - говорит Елена.

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