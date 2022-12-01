Елена Зеленская рассказала, о чем говорила с королевой Камиллой на приеме в Букингемском дворце

Недавно первая леди Украины Елена Зеленская стала гостей приема у королевы-консорта Камиллы, организованного по случаю Дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Мы рассказывали уже об этом приеме и, в частности, об образе, в котором Зеленская появилась на мероприятии. Также первая леди поделилась своими впечатлениями от визита в Букингемский дворец и общения с супругой короля Чарльза III.

Елена Зеленская и королева Камилла / Фото: Getty Images

"Для меня почетны личное знакомство с Ее Величеством и возможность рассказать, что происходило и происходит на наших территориях, временно оккупированных Россией, какие ужасные преступления совершают оккупанты против наших женщин и детей. Украина готова внести свой вклад в международные усилия, чтобы предотвратить насилие в конфликтах, с которым сталкиваются во всем мире. К сожалению, имеем болезненный опыт в этом вопросе. Делаем все возможное, чтобы достойно его преодолеть и не терпеть никогда", - подчеркнула Елена Зеленская.

Первая леди Украины также посетила выставку Russian War Crimes, где были собраны фото, сделанные по всей Украине с начала войны и иллюстрирующие российские преступления, демонстрирующие лица и истории пострадавших от них украинцев.

Королева Камилла на приеме в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

Днем позже Елена Зеленская встретилась и с королем Чарльзом III. Они посетили Собор Святого Семейства в Изгнании – кафедральный собор Епархии Святой Семейства в Лондоне Украинской грекокатолической церкви. Там официально открылся новый украинский приемный центр. Первая леди встретилась с сотрудниками, волонтерами и семьями перемещенных лиц из Украины.

Елена Зеленская и король Чарльз III / Фото: Associated Press

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