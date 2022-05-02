Елена Зеленская рассказала об инициативе создания "украинских полочек" в библиотеках мира

Елена Зеленская рассказала об инициативе создания "украинских полочек" в библиотеках мира

Первая леди Украины отметила, что книги спасают украинцев от хаоса войны и разрухи и придают духовные силы.

Елена Зеленская рассказала в Instagram о ее инициативе по созданию украинских полочек в библиотеках мира. Она сообщила, что в Национальной библиотеке Австрии появился перевод на немецкий произведения Лины Костенко.

"…І якби на те моя воля,

написала б я скрізь курсивами:

- Так багато на світі горя,

люди, будьте взаємно красивими!.."

Стихи нашего 92-летнего классика Лины Костенко, которые мы изучали в школе и вузах, которые теперь присылаем друг другу в интернете, когда хотим мудрого слова, – теперь на немецком в Национальной библиотеке Австрии.

Именно во время их презентации мы и вернулись в нашу из МИД, Минкульт и Институтом Книги идеи довоенных времен – создание "украинской полочки" в библиотеках мира.

Чтобы наши произведения находили читателей, а мир открывал Украину через авторов. В мирное время этот проект заработал бы уже в марте.

Но и под обстрелами хочется думать не только о выживании, но и о книгах, и о творчестве – обо всем, что спасает нас от хаоса войны и разрухи и придает духовные силы", — написала первая леди.

Зеленская поблагодарила за поддержку директора библиотеки Иоганни Рахингер. Первая леди также отметила, что библиотека поддержит украинские издательства – она готова заказывать у них уже напечатанные тиражи.

Жена президента отметила, что для украинцев в Австрии вход в Национальную библиотеку, как и музеи, бесплатный.

"Так что это гостеприимное место может стать настоящим украинским клубом и культурным центром. Приглашаем всех!

Спасибо Посольству Украины в Австрии за продвижение инициативы и нашим австрийским друзьям за поддержку проекта. Спасая нашу литературу, вы таким образом спасаете Украину. Ведь, как известно, все мы (и украинцы и австрийцы) – это книги, которые мы читаем", — написала Елена.

Напомним, Зеленская показала фото с благотворительного концерта в Литве с участием украинских звезд.

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