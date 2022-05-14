Елена Зеленская рассказала, сколько украинских детей учится в польских школах

Первая леди Украины пообщалась со своей польской коллегой об их помощи.
Елена Зеленская рассказала в своем посте в Instagram о неоценимой помощи Украине от Польши, которая приняла у себя более 3 миллионов украинцев. Сейчас в Польше учится более 200 тысяч украинских детей, сотни онкобольных детей лечится там и более 2500 тысяч украинских младенцев появились там на свет.
"В Украине говорят: выбирай не жилье, выбирай соседа. К сожалению, со странами это невозможно. Но как Украине повезло с Польшей! Она не просто приняла больше наших беженцев (более 3 миллионов, это будто три города переехало), но и предоставила им права на медицину и образование. В польских школах уже более 200 тысяч наших учеников. Польша приняла на лечение сотни украинских деток с онкологией в рамках наших общих "рейсов жизни" из Львова. Уже более 2500 украинских малышей родили наши мамы, которым пришлось выехать в эту страну", — рассказала первая леди.
Зеленская отметила, что об этом она пообщалась через видеосвязь с первой леди Польши Агатой Корнхаузер-Дудой.
"Она говорит, что гордится соотечественниками, которые "открыли свои сердца и дома для сестер и братьев" из Украины. Сама же не только помогает украинцам в Польше (президентские супруги даже отдали нашим гражданам под дома три свои резиденции!), но и посетили Украину — Черновцы и Каменец-Подольский", — сказала Елена.
Зеленская также предложила коллеге присоединиться к национальной программе психологической помощи. Из-за российской агрессии украинцы переживают настоящий ужас, и чтобы преодолеть травмы, нужны лучшие психологические практики мира. Так что Зеленская приглашает всех первых леди делиться опытом своих стран.
"А еще предложила Агате взять под патронат инициативу "Книги без границ" на территории Польши, чтобы у каждого украинского ребенка за границей появилась книга на родном языке. Наши издатели предоставляют макеты, а иностранные их печатают. Очень рада, что она согласилась! Госпожа Агата – из литературной семьи и сама филолог, поэтому под ее руководством все получится лучше.
Спасибо, Польша! То, что вы для нас делаете – это больше, чем помощь. С такими друзьями точно победим!" – написала первая леди Украины.
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