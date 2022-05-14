Елена Зеленская рассказала, сколько украинских детей учится в польских школах

Первая леди Украины пообщалась со своей польской коллегой об их помощи.

Елена Зеленская рассказала в своем посте в Instagram о неоценимой помощи Украине от Польши, которая приняла у себя более 3 миллионов украинцев. Сейчас в Польше учится более 200 тысяч украинских детей, сотни онкобольных детей лечится там и более 2500 тысяч украинских младенцев появились там на свет.

"В Украине говорят: выбирай не жилье, выбирай соседа. К сожалению, со странами это невозможно. Но как Украине повезло с Польшей! Она не просто приняла больше наших беженцев (более 3 миллионов, это будто три города переехало), но и предоставила им права на медицину и образование. В польских школах уже более 200 тысяч наших учеников. Польша приняла на лечение сотни украинских деток с онкологией в рамках наших общих "рейсов жизни" из Львова. Уже более 2500 украинских малышей родили наши мамы, которым пришлось выехать в эту страну", — рассказала первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская отметила, что об этом она пообщалась через видеосвязь с первой леди Польши Агатой Корнхаузер-Дудой.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Она говорит, что гордится соотечественниками, которые "открыли свои сердца и дома для сестер и братьев" из Украины. Сама же не только помогает украинцам в Польше (президентские супруги даже отдали нашим гражданам под дома три свои резиденции!), но и посетили Украину — Черновцы и Каменец-Подольский", — сказала Елена.

Зеленская также предложила коллеге присоединиться к национальной программе психологической помощи. Из-за российской агрессии украинцы переживают настоящий ужас, и чтобы преодолеть травмы, нужны лучшие психологические практики мира. Так что Зеленская приглашает всех первых леди делиться опытом своих стран.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"А еще предложила Агате взять под патронат инициативу "Книги без границ" на территории Польши, чтобы у каждого украинского ребенка за границей появилась книга на родном языке. Наши издатели предоставляют макеты, а иностранные их печатают. Очень рада, что она согласилась! Госпожа Агата – из литературной семьи и сама филолог, поэтому под ее руководством все получится лучше.

Агата Корнгаузер-Дуда / Фото: Instagram Елены Зеленской

Спасибо, Польша! То, что вы для нас делаете – это больше, чем помощь. С такими друзьями точно победим!" – написала первая леди Украины.

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