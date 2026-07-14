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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
145
Время на прочтение
1 мин

Елена Зеленская украсила жакет золотой брошью в виде тризуба

Первая леди и президент сейчас находятся с визитом во Франции.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Елена и Владимир Зеленские

Елена и Владимир Зеленские / © Getty Images

День взятия Бастилии — главный национальный праздник Франции, который ежегодно отмечается 14 июля. Для французов это день национальной гордости, памяти о борьбе за свободу и демократические ценности, и именно это особое мероприятие уже традиционно посетили супруги Зеленские.

Президент и первая леди прибыли на ежегодный военный парад, посвященный Дню взятия Бастилии, на Елисейских полях. Президент надел свой стандартный черный комплект в стиле милитари, а госпожа Елена — костюм свободного кроя с жакетом и брюками.

Елена и Владимир Зеленские / © Getty Images

Елена и Владимир Зеленские / © Getty Images

Главной особенностью ансамбля было то, что жакет имел необычный крой, а также дополнялся тонким поясом-веревкой. Первая леди также подобрала к этому костюму такие аксессуары, как коричневая замшевая сумка и туфли. Из украшений она надела золотые — пару классических сережек и свою любимую брошь в виде трезубца.

Елена и Владимир Зеленские / © Getty Images

Елена и Владимир Зеленские / © Getty Images

Елену и Владимира Зеленских встретила первая леди Франции Брижит Макрон, которая для торжества выбрала невероятно элегантное платье-пальто, ставшее демонстрацией её изысканного вкуса.

Елена и Владимир Зеленские и первая леди Франции / © Getty Images

Елена и Владимир Зеленские и первая леди Франции / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
145
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