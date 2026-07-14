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Елена Зеленская украсила жакет золотой брошью в виде тризуба
Первая леди и президент сейчас находятся с визитом во Франции.
День взятия Бастилии — главный национальный праздник Франции, который ежегодно отмечается 14 июля. Для французов это день национальной гордости, памяти о борьбе за свободу и демократические ценности, и именно это особое мероприятие уже традиционно посетили супруги Зеленские.
Президент и первая леди прибыли на ежегодный военный парад, посвященный Дню взятия Бастилии, на Елисейских полях. Президент надел свой стандартный черный комплект в стиле милитари, а госпожа Елена — костюм свободного кроя с жакетом и брюками.
Главной особенностью ансамбля было то, что жакет имел необычный крой, а также дополнялся тонким поясом-веревкой. Первая леди также подобрала к этому костюму такие аксессуары, как коричневая замшевая сумка и туфли. Из украшений она надела золотые — пару классических сережек и свою любимую брошь в виде трезубца.
Елену и Владимира Зеленских встретила первая леди Франции Брижит Макрон, которая для торжества выбрала невероятно элегантное платье-пальто, ставшее демонстрацией её изысканного вкуса.