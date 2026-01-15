Елена Зеленская в белом свитере и золотых украшениях встретилась с молодежью в Чернигове

Елена Зеленская

Елена Зеленская приняла участие в открытии молодежного пространства «12-21» в Чернигове, которое развивает Фонд первой леди.

В пространстве объединены досуг, общение в формате «равный — равному» и профессиональная психосоциальная поддержка. Он создан для подростков и молодежи в возрасте от 12 до 21 года.

Супруга президента пообщалась с подростками и молодыми людьми Чернигова. Из-за воздушной тревоги встречу пришлось провести в укрытии.

«Для нас важно, чтобы молодые люди приходили сюда не из-за обязанности, а из-за внутренней потребности. Приходили за ощущением безопасности, поддержки и принятия», — отметила первая леди.

Зеленская предстала там в темном жакете с накладными карманами, белом свитере с красивыми манжетами и темных брюках. Образ первая леди дополнила аккуратной укладкой, нежным макияжем, золотыми серьгами в ушах и золотым кольцом на руке.

