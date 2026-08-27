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Елена Зеленская в голубом костюме, Сирье Карис — в наряде цвета хаки: первые леди на встрече со школьницами
Первые леди Украины и Эстонии посетили в Киеве первое занятие образовательной программы, призванной заинтересовать украинских девочек технологиями.
Первая леди Украины Елена Зеленская и первая леди Эстонии Сирье Карис встретились с украинскими школьницами — участницами «Программы технологий и креативности для девочек — Украина». Мероприятие состоялось на территории Музея математики в Киеве.
Для встречи Зеленская выбрала элегантный костюм нежно-голубого оттенка, который состоял из двубортного жакета свободного кроя и широких брюк. Супруга президента дополнила наряд темными туфлями-лодочками.
Елена сделала красивую прическу с локонами и боковым пробором, а также макияж в нежных оттенках. Лук она завершила лаконичными золотыми серьгами.
Сирье Карис появилась в многослойном наряде цвета хаки. Она надела платье-рубашку свободного силуэта с воротником, застежкой спереди и большими геометрическими карманами. Под ней была более светлая кофта с длинными рукавами.
Свой образ первая леди Эстонии дополнила черно-зелеными лоферами, фактурным клатчем в изумрудных тонах, очками и серьгами с цветными камнями. К наряду она прикрепила золотую брошь KVITKA от украинского бренда GUZEMA — именно такую любит носить Зеленская.
Образовательная программа рассчитана на украинок в возрасте от 8 до 11 лет. Она призвана помочь девочкам получить положительный опыт взаимодействия с технологиями, развить уверенность в себе, творческое и логическое мышление, научиться решать проблемы, сотрудничать и организовывать собственную деятельность.
В проекте примут участие 300 девочек из Житомира и Малина. Для них будет проведено 20 специальных занятий под руководством квалифицированных инструкторов.
Елена Зеленская поблагодарила Эстонию за поддержку украинских детей и подчеркнула, что важно обеспечить им возможности для максимального развития, интересного и полноценного взросления.
Напомним, Елена Зеленская надела на мероприятия, приуроченные к 35-й годовщине, бело-молочный наряд с вышитым колосом от украинского бренда.