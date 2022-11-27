Елена Зеленская в интервью BBC рассказала, как война изменила жизнь украинок

Первая леди Елена Зеленская рассказала в интервью ВВС о настроении украинцев, которые, несмотря на сложные времена, держатся, потому что знают, за что идет борьба.

В новом интервью первую леди спросили о блекауте, и о том, какие навыки она приобрела за это время полномасштабной войны России против Украины. И Зеленская рассказала, что по ее мнению украинцы за это время закалились и она вместе с ними.

"У нас было уже столько испытаний, что блекаут точно не самое плохое, что случалось. Мы научились жить, не откладывая ничего на потом, делать необходимое здесь и сейчас. Очень верю в то, что психологи называют посттравматическим ростом. Это когда из испытаний мы выходим сильнее. Мы точно изменились и закалились", - сказала она.

В интервью Елена Зеленская рассказала и о роли женщины в обществе сейчас. Она говорит, что украинское общество разделилось на тех, кто остался и должен работать, заботиться о детях и родственниках здесь, а также на тех, кто вынужден был уехать.

Ведь за границей преимущественно женщины и дети, и им тоже тяжело, и они берут на себя разные роли, и на женщину возросла нагрузка. Но, несмотря на все испытания, украинки демонстрируют, что нет уже в Украине места патриархальному подходу.

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