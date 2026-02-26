ТСН в социальных сетях

Елена Зеленская в карамельно-коричневом жакете выступила онлайн на конференции

Первая леди Украины надела на свое выступление онлайн жакет в теплой, глубокой коричневой гамме.

Алина Онопа
Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская обратилась в онлайн-режиме к участникам международной конференции "Bring Kids Back UA: Возвращение украинских детей домой", которая состоялась в Португалии.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди предстала на видео в деловом жакете карамельно-коричневого оттенка, к которому прикрепила брошь в виде листочка. Ее образ дополнила красивая волнистая прическа, нежный макияж и лаконичные золотые серьги.

Напомним, Елена Зеленская на деловую встречу надела черный жакет на затин с тканевым поясом.

