- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 1 мин
Елена Зеленская в карамельно-коричневом жакете выступила онлайн на конференции
Первая леди Украины надела на свое выступление онлайн жакет в теплой, глубокой коричневой гамме.
Елена Зеленская обратилась в онлайн-режиме к участникам международной конференции "Bring Kids Back UA: Возвращение украинских детей домой", которая состоялась в Португалии.
Первая леди предстала на видео в деловом жакете карамельно-коричневого оттенка, к которому прикрепила брошь в виде листочка. Ее образ дополнила красивая волнистая прическа, нежный макияж и лаконичные золотые серьги.
Напомним, Елена Зеленская на деловую встречу надела черный жакет на затин с тканевым поясом.