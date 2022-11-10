Елена Зеленская в образе total black посетила центр помощи спасенным

Первая леди в сдержанном луке приняла участие в открытии центра, чтобы помогать украинцам, подвергшимся физическому или психологическому насилию, от российских оккупантов в частности.

Елена Зеленская приняла участие в открытии Центра помощи спасенным в Киеве. Фотографии и видео с события она опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Важный урок для каждого: ни одно страдание не должно обесценивать, разделяя на "больше" или "меньше". Страдания всегда страдают.

Ни к одной беде нельзя привыкать – мол, время такое. Для человечности нет специального времени. Она всегда актуальна. И помощь должен получить каждый.

Именно для этого вместе с партнерами @unfpa мы открыли сегодня в Киеве Центр помощи спасенным. Это уже четвертое такое заведение в стране (после Львова, Днепра, Запорожья). Как и другие, он будет оказывать всю возможную помощь пострадавшим от войны. В центре есть социальные работники, юристы, психологи "взрослые" и детские, а также специалисты, к которым могут обратиться именно жертвы насилия.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Спасать всегда сложно. Спасать психологически или социально иногда даже сложнее, чем физически вывезти из-под обстрелов. Но сложно не значит невозможно. Такие центры это доказывают. Спасая каждого конкретного человека, спасаем всю страну", — написала в сообщении первая леди.

Там Зеленская предстала в образе total black. На ней был двубортный жакет, топ и укороченные прямые штаны. Наряд она дополнила черными туфлями на низкой подошве.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала аккуратную прическу, нежный макияж и украсила уши лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Читайте также: