- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 382
- Время на прочтение
- 1 мин
Елена Зеленская в стильном жакете и с новыми серьгами появилась на Хмельнитчине
Первая леди Украины находится с рабочей поездкой в Хмельницкой области.
Елена Зеленская в рамках своей рабочей поездки в Хмельницкую область посетила Центр жизнестойкости Красиловской громады, где оказывают психосоциальную помощь.
Там первая леди появилась в стильном аутфите. На ней был бежевый жакет на запах интересного сложного кроя, приталенного силуэта, с воротником-стойкой и большими накладными карманами, который она скомбинировала с широкими черными брюками.
Образ Елена дополнила красивой прической, макияжем в нежных оттенках и новыми золотыми серьгами.
Напомним, Елена Зеленская во время поездки в Литву продемоснтрувала лук в черном твидовом жакете, черной рубашке и черных брюках.