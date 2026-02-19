Елена Зеленская в стильном жакете и с новыми серьгами появилась на Хмельнитчине

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Реклама

Елена Зеленская в рамках своей рабочей поездки в Хмельницкую область посетила Центр жизнестойкости Красиловской громады, где оказывают психосоциальную помощь.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Там первая леди появилась в стильном аутфите. На ней был бежевый жакет на запах интересного сложного кроя, приталенного силуэта, с воротником-стойкой и большими накладными карманами, который она скомбинировала с широкими черными брюками.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Образ Елена дополнила красивой прической, макияжем в нежных оттенках и новыми золотыми серьгами.

Реклама

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская во время поездки в Литву продемоснтрувала лук в черном твидовом жакете, черной рубашке и черных брюках.