Елена Зеленская выступила перед гостями благотворительного концерта в Нью-Йорке

Первая леди Украины обратилась к мировому сообществу, которое пришло на концерт в поддержку Украины.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram свое видеовыступление, которое показали для гостей концерта в поддержку Украины в зале "Карнеги-холл" в Нью-Йорке. В концерте приняли участие мировые знаменитости.

Первая леди отметила, что Украина — неотъемлемая часть мировой культуры, и линия фронта — это не только позиции украинских войск, но и граница между цивилизацией и варварством.

"Сто лет назад в этом зале впервые прозвучал украинский "Щедрик" Николая Леонтовича, который стал любимой рождественской мелодией США и мира. А теперь здесь состоялся концерт в поддержку Украины. В видеообращении поблагодарила легендарный Карнеги-холл за этот шаг.

Цивилизованному человеку тяжело во время войны. Даже когда мы уверены в победе. Поэтому я категорически не согласна с теми, кто считает, что музы должны молчать, когда говорят пушки. Напротив. Музыка лечит и вдохновляет, музыка придает надежды и уверенность.

Украинский вечер в Карнеги-холле – это напоминание о том, что Украина является неотъемлемой частью мировой культуры, что линия фронта – это не только позиции украинских войск, но и граница между цивилизацией и варварством, культурой и нравственностью.

По одну сторону те, кто, как и многие наши музыканты сейчас, устраивает концерты классической музыки на фоне разбитых домов, чтобы вдохновить горожан. А по другую – захватчики, которые после ограбления чужого дома оставляют заминированное домашнее пианино…

Музыкант с нами. Итак, с нами – жизнь", — написала Зеленская.

Первая леди также поблагодарила организаторов концерта — сэра Клайва Гиллинсона и постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу, а также актера Ричарда Гира, который был ведущим концерта, и всех исполнителей: Национальную заслуженную академическую капеллу "Мысль", Криса Тайлу, Энджели Блу, Джессику Воск, Евгению Киссину, Ицхака Перлмана и многих других.

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