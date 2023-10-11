Ели бутерброды и пили пиво: супруги Макрон провели время с Шольцем

Эммануэль и Брижит Макроны попробовали в Гамбурге местный фастфуд
Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон в рамках своего официального визита в Германию вместе с канцлером страны Олафом Шольцом и его супругой Бриттой Эрнст посетили местный фастфуд в Гамбурге.
Там они отведали бутерброды с рыбой, которые запивали пивом. Судя по их довольным лицам, им было очень вкусно.
Напомним, ранее Брижит Макрон раскрыла свой секрет стройности. Первая леди отметила, что не ест нездоровой пищи. Будем надеяться, что сегодняшние бутерброды и пиво были единственным разом, когда Брижит нарушила свое здоровое питание.
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