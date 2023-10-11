Ели бутерброды и пили пиво: супруги Макрон провели время с Шольцем

Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон в рамках своего официального визита в Германию вместе с канцлером страны Олафом Шольцом и его супругой Бриттой Эрнст посетили местный фастфуд в Гамбурге.

Олаф Шольц и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Эммануэль и Брижит Макроны, Олаф Шольц и Бритта Эрнст / Фото: Associated Press

Там они отведали бутерброды с рыбой, которые запивали пивом. Судя по их довольным лицам, им было очень вкусно.

Эммануэль и Брижит Макроны, Олпф Шольц / Фото: Associated Press

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Брижит Макрон раскрыла свой секрет стройности. Первая леди отметила, что не ест нездоровой пищи. Будем надеяться, что сегодняшние бутерброды и пиво были единственным разом, когда Брижит нарушила свое здоровое питание.

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